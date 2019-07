Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsdiebstahl Raststätte Warlin

B197, Warlin (ots)

In der Nacht vom 06.07.2019 zum 07.07.2019 wurde in die Raststätte in Warlin eingebrochen. Bisher unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zur Raststätte verschafft. Im Anschluss waren die Täter augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld und Lebensmitteln. Da sich in der Kasse kein Bargeld befand, haben die Täter den dortigen Dartautomaten gewaltsam aufgebrochen und den darin befindlichen niedrigen Bargeldbetrag entwendet. Weiterhin durchsuchten die Täter die Tiefkühltruhen der Raststätte und entwendeten aus dieser Nuggets, Speiseeis sowie ganze Schubladen mit tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Außerhalb des Gebäudes brachen die Täter mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem einen bislang unbekannten Bargeldbetrag sowie Zigarettenschachteln in bisher unbekannter Menge.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 06.07.2019 bis zum 07.07.2019 im Bereich der Gaststätte Warlin an der B197 verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zum Einbruchdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601 3000 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

