POL-NB: Ergebnisse des polizeilichen Einsatzes anlässlich der Fusion

Lärz (ots) - In der Zeit vom 27.06.2018 bis 01.07.2018 fand auf dem Gelände des Kulturkosmos Müritzsee e.V. in Lärz das 21. Open Air Festival Fusion mit ca. 70.000 Teilnehmern statt. Auf Grund dessen hat die Polizeiinspektion Neubrandenburg in der Zeit vom 27.06.2018 bis 04.07.2018 einen polizeilichen Einsatz mit eigenen und unterstellten Kräften durchgeführt. Die insgesamt ca. 200 Polizeibeamten waren zum Schutz der Veranstaltung, aber hauptsächlich zur Durchführung von Verkehrskontrollen im Einsatz. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit haben wir Kontrollstellen an der B 198 Höhe Parkplatz Vipperower Heide, an der Ortsdurchfahrt Mirow und an der BAB 19 auf dem Parkplatz Eldetal eingerichtet.

Die Verkehrskontrollen wurden insbesondere während der An- und Abreisetage durchgeführt und brachten folgende Ergebnisse hervor:

- 187 Mal wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet.

- In 263 Fällen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes angezeigt.

- Sechs Fahrzeugführer machten sich wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr strafbar, da sie ihr Fahrzeug mit mehr als 1,1 Promille geführt haben. Weitere fünf Fahrzeugführer haben gegen die 0,5 Promille-Grenze verstoßen, so dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet wurde.

- Unter den Tatverdächtigen bzw. Betroffenen waren 143 Ausländer. Zur Verfahrenssicherung wurden von diesen Sicherheitsleistungen in Höhe von 40.065 Euro eingenommen.

- In 105 Fällen wurden Betäubungsmittel sichergestellt, bzw. beschlagnahmt.

Die Anzahl der Feststellungen sind ziemlich identisch mit den Feststellungen bei der letzten Fusion im Jahr 2016. Wieder wurden zahlreiche Fahrzeugführer festgestellt, die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen ihr Fahrzeug führten. Genau diese Fahrzeugführer gefährden damit nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden wir weiterhin Verkehrskontrollen durchführen.

Abschließend kann gesagt werden, dass die 21. Fusion und auch der polizeiliche Einsatz anlässlich der Fusion wie auch in den vergangenen Jahren ohne besondere Vorkommnisse verlaufen ist. An den An- und Abreisetagen gab es auf Grund der hohen Besucherzahlen erwartungsgemäß ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und leichte Stauerscheinungen.

