POL-NB: Brandursache des Brandes in der Lagerhalle Dargun

Dargun (ots) - Wie bereits berichtet (PM vom 04.07.2018 04:54 Uhr) wurde am 04.07.2018 gegen 01:15 Uhr der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer großen Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in der Brauereistraße in Dargun gemeldet. Bei dem Brand ist eine ca. 1.000 qm große Lagerhalle mit Baumaschinen und Baumaterial vollständig zerstört worden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400.000-500.000 Euro geschätzt.

Am heutigen Vormittag war der Brandursachenermittler in Einsatz. Im Ergebnis dessen kann gesagt werden, dass von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen ist. Die Ermittlungen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin dauern an.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell