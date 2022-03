Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizeieinsatz in Ahlbeck bei Eggesin

Eggesin (ots)

In Ahlbeck bei Eggesin kam es heute zu einem Einsatz mehrerer Polizeikräfte, nachdem ein Mann mit der Anwendung einer Schusswaffe drohte.

Zunächst wurde die Polizei gegen 10:20 Uhr darüber informiert, dass es in einer Gruppe von Personen, die einer Arbeitstätigkeit nachgingen, zu einem Streit kam. In der weiteren Folge soll der 41-jährige Tatverdächtige (deutsche Staatsangehörigkeit) den anderen Personen gedroht haben, dass er eine Waffe holen und alle umbringen werde. Der 41-Jährige verließ daraufhin den Ort. Die Verantwortlichen verständigten sofort die Polizei und brachten alle Personen in Sicherheit.

Nach Eingang der Meldung wurden sofort zehn Streifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatz gebracht. Zusätzlich wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos angefordert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift befand. Polizeikräfte verschafften sich daraufhin bei einer günstigen Gelegenheit Zutritt zur Wohnung des Mannes und konnten ihn dort feststellen. Der 41-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier nach Ueckermünde verbracht. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurde u. a. eine Schreckschusswaffe aufgefunden, die durch die Polizisten sichergestellt wurde. Im Ergebnis muss sich der 41-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aufgrund der Festsetzung des Tatverdächtigen kamen die Kräfte des Spezialeinsatzkommandos in Ahlbeck nicht zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell