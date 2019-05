Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahrräder richtig sichern

Aufgrund der Häufung von Fahrraddiebstählen auf der Insel Usedom möchte die Polizei auf einige Besonderheiten zur Sicherung von Fahrrädern hinweisen. Die Lagedarstellung stellt sich wie folgt mit heutigem Stichtag und dem vorläufigen Ergebnis dar. Die Anzahl der entwendeten Fahrrädern im Vergleich zu 2018, 71 Fahrräder entwendet davon 9 E-Bikes. Der entstandene Schaden bezieht sich auf 58.100.00 Euro. Davon 21.230.00 Euro der entwendeten E-Bikes. 2019 wurden mit heutigem Stichtag 101 Fahrräder entwendet. Von diesen 101 sind 15 E-Bikes gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf 101.850.00 Euro. Davon 43.539.00 Euro der gestohlenen E-Bikes. Hier einige Hinweise der Polizei. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-,Bügel-oder Faltschlösser. Das Schloss sollte groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel an einem Fahrradständer oder an einem Laternenpfahl. Das Fahrrad immer anschließen und nicht nur abschließen. Nach Möglichkeit das Fahrrad im Schuppen oder in der Garage unterstellen. Fahrradteile, wie Vorder - und Hinterrad ebenfalls sichern. Bei den E-Bikes gilt, nehmen sie Zubehörteile, wie Akku unbedingt mit. Denn ohne Akku ist dieses Rad praktisch wertlos. Lassen sie ihr E-Bike nicht für längere Zeit auf dem Anhänger am PKW. Das Wiederauffinden von Fahrrädern erleichtern durch eine Codierung. Das ist in Absprache mit dem Polizeirevier Heringsdorf realisierbar. Dieser negativen Entwicklung auf der Insel Usedom entgegen zu wirken, wird die Polizei mit Unterstützungskräften, auch in Zivil, den Bereich verstärkt bestreifen.

