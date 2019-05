Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Polizeistation Visbek - Antonius Weiland feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde händigte Andreas Sagehorn, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, seinem Kollegen, Polizeihauptkommissar Antonius Weiland, am 02. Mai 2019 die Dankesurkunde anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums aus. Am 02. Mai 1979, wurde Antonius im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst des Landes Niedersachsen eingestellt. Seine Ausbildung versah er in Hann. Münden. Anschließend ging es für ihn über die Bereitschaftspolizeien Oldenburg und Uelzen schließlich im April 1981 zur Polizeidirektion Hannover und hier zur Schutzpolizeiinspektion II. Dort versah Antonius Weiland seinen Dienst zunächst in der Einsatzstaffel. Anschließend ging es für ihn zum 12. Polizeirevier, welches heute Polizeiinspektion Hannover Mitte ist. Am 01. April 1984 wurde er zur damals neu gegründeten Verkehrspolizeistation Ahlhorn versetzt. Dort versah er seinen Dienst im Einsatz- und Streifendienst. Im Jahr 2004 folgte dann der Wechsel vom Einsatz- und Streifendienst in den Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) des heutigen PK BAB Ahlhorn Am 01. Oktober 2012 erfolgte dann der "Ruf" der Heimat zum KED beim Polizeikommissariat Vechta. Dort wurde er direkt Stationsbeamter in Visbek, wo er auch heute noch seinen Dienst versieht. Antonius wohnt mit seiner Ehefrau in Vechta. Gemeinsam haben sie drei Kinder im Alter von 29, 16 und 21 Jahren. Andreas Sagehorn bedankte sich abschließend bei Antonius Weiland für die Zusammenarbeit und wünschte seinem Kollegen auch für die noch folgenden Jahre alles Gute.

