Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 30. April 2019, um 18.05 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Pkw an der Osnabrücker Straße, einen ordnungsgemäß auf dem dortigen Verbrauchermarkt abgestellten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Lohne - Einbruch in Werkstatt

In der Nacht zum 01. Mai 2019 brachen unbekannte Täter in eine Garage am Vulhopsfeld ein und entwendeten einen Werkstattwagen inklusive diverser Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

In der Zeit vom 30. Mai 2019, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, 02. Mai 2019, 08.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft am Falkenweg ein. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in Kleintransporter

In der Zeit vom 30. April 2019, 16.30 Uhr, bis zum 02. Mai 2019, 06.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter einen VW Crafter, der am Straßenrand des Möhlendamm geparkt war, aufzubrechen. Der Versuch misslang. Allerdings wurden noch die Rückfahrscheinwerfer eines angehangenen Anhängers mutwillig abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

