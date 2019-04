Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in eine Wohnung in Pasewalk - Diebstahl eines PKW Peugeot

Pasewalk (ots)

Von Sonntagnachmittag (14.04.2019) bis Montagmorgen (15.04.2019) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Am Volkskulturpark" in Pasewalk eingedrungen. Nach ersten Informationen der Polizei gelangten die Täter in die Wohnung und entwendeten einen Schlüssel für einen 19 Jahre alten grünen PKW Peugeot 306 des Bewohners. Am Montagmorgen (15.04.2019) stellte der Bewohner den Diebstahl seines PKW fest und lief zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

