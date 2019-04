Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person in Spantekow

Anklam (ots)

Am 12.04.2019 um 10:10 Uhr kam es auf der L 31 in Spantekow,Richtung Neuenkirchen, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 36 Jährige PKW Fahrerin kam mit ihrem PKW, BMW, von der Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn nach rechts ab und stieß gegen eine massiven Begrenzungsstein. Die Fahrerin verletzte sich schwer und wurde durch Rettungskräfte, mit dem Hubschrauber, ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

