Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wildunfall mit einer schwerverletzten Person und hohem Sachschaden

Ueckermünde (ots)

Am 12.04.2019 um 07:15 Uhr kam es auf der K 52 zwischen Annenhof und Millnitz zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh. Ein 45 Jähriger PKW Fahrer kollidierte mit einem Reh. Durch die Wucht des Aufpralls ist das Reh auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden und kollidierte mit einem weiteren PKW. Die Frontscheibe zerbrach durch den Aufprall und verletzte die 59 Jährige PKW Fahrerin schwer. Die Fahrerin wurde mit Schnittverletzungen im Gesicht und an den Händen durch Rettungskräfte in die Klinik Ueckermünde gebracht. Zur Beobachtung verbleibt die Fahrerin ein Tag in der Klinik. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 20 000 Euro.

