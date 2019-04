Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Beschlagnahme von Betäubungsmitte bei einer Durchsuchung in Eggesin

Ueckermünde (ots)

Bei einer angewiesenen Durchsuchung in einer Wohnung in Eggesin, ist eine nicht geringe Menge an Betäubungsmittel durch die Kriminalpolizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei beschlagnahmt worden.

Vorausgegangen war, dass sich Mitbewohner des Hauses darüber beschwerten, dass es im Hausflur und im Kellerbereich extrem stark nach Betäubungsmittel roch. Bei dem 22 Jährigen Beschuldigten und seiner 21 Jährigen Mitbewohnerin haben die Beamten ca. 100 Gramm Cannabisprodukte, 15 Gramm Kokain und 5,4 Gramm " Crystal Meth" aufgefunden. Weiterhin ist eine Geldsumme von mehreren Tausend Euro beschlagnahmt worden, die in 50, 20, und 10 Euroscheinen szenetypisch gebündelt waren. Ein vorgefertigtes " Pflanzenzelt" , war bereits im Keller aufgebaut, jedoch noch nicht im Betrieb. Diese Anlage dient der Aufzucht von Cannabispflanzen und befand sich im Keller zugehörigen Wohnung. Jetzt müssen sie sich für den Besitz und für den Handel mit Betäubungsmittel verantworten.

