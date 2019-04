Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Greifswald (ots)

Am 11.04.2019 um 09:15 Uhr kam es in Greifswald, Lomonossowallee und Dubnaring, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 76 Jährige PKW Fahrerin fuhr mit ihrem Renault Clio im Dubnaring in Richtung Lomonosowallee um dort nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie eine 64 Jährige Radfahrerin, die in der Lomonossowallee in Richtung Karl-Liebknecht-Ring fuhr und nahm ihr die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Radfahrerin stürzte. Diese verletzte sich an der Schulter und im Gesicht. Die Radfahrerin wurde durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

