POL-HST: Audifahrer widersetzt sich Verkehrskontrolle und liefert sich Rennen mit der Polizei

Stralsund (ots) - Am 07. Juli 2024 gegen 23:36 Uhr wurde die Stralsunder Polizei in die Rudolf-Baier-Straße gerufen. Eine 74-jährige Deutsche hörte lautes Gepolter und vermutete einen Einbruch, da es in der Vergangenheit bereits zu Einbruchsdiebstählen in der Nachbarschaft kam. Vorausgegangen war ein weiterer Hinweis einer 83-jährigen deutschen Anwohnerin, dass ...

mehr