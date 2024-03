POL-HST: Pkw fährt anscheinend ungebremst in eine Tankstelle

Polizeiinspektion Stralsund

Am Freitagvormittag, dem 22.03.2024, ereignete sich in der Stralsunder Straße auf einem Tankstellengelände im Zentrum von Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen startete der 73-jährige Deutsche seine Fahrt mit seinem Pkw Opel, nachdem er seinen Tankvorgang beendet hatte und fuhr gegen 08:40 Uhr augenscheinlich ungebremst in die Front des angrenzenden Gebäudes. Der Senior trug eine Beinprothese. Ob diese und entsprechendes Schuhwerk der Grund dafür sind, warum der Opelfahrer nicht rechtzeitig bremsen konnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Im Verkaufsraum der Tankstelle befanden sich zudem zwei Kunden im Nahbereich der Scheibe. Durch die Kollision des Pkws mit dem Gebäude erlitt ein 57-jähriger Deutsche leichte Verletzungen. Auch die 72-jährige deutsche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Für die Schäden am Gebäude werden derzeit rund 50.000 Euro angenommen. Der Pkw musste im Anschluss geborgen werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

