POL-HST: Mopeddiebstahl bei Velgast

Insel Rügen/B96 (ots) - Beamte der besonderen Verkehrsüberwachung Grimmen stellten am Montag, dem 27.11.2023, gegen 16:30 Uhr, auf der Bundesstraße 96 zwischen Samtens und Bergen/Kubbelkow einen sogenannten Zuckerrübenvollernter fest. Da derzeit Zuckerrübenerntezeit ist, eigentlich nichts Besonderes. An der selbstfahrenden Arbeitsmaschine waren jedoch 40 km/h-Geschwindigkeitsschilder angebracht. Die B96 ist in diesem ...

