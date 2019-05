Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Angriff auf Radfahrer in Stralsund

Stralsund (ots)

Bereits am Freitag, dem 24.05. 2019 kam es gegen 23:30 Uhr in Stralsund zu einem Angriff auf einen Radfahrer.

Dieser befuhr gemeinsam mit seiner Ehefrau mit dem Fahrrad den Geh- und Radweg aus Richtung Knieperwall kommend in Richtung Friedrich-Engels-Straße (Weiße Brücken). Nach gegenwärtigen Erkenntnissen stieß eine entgegen kommende Fußgängerin den 56-jährigen Stralsunder von seinem Fahrrad und flüchtete anschließend. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Greifswalder Krankenhaus geflogen werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zur Tat und zu den Beteiligten machen können, wenden sich bitte zur Geschäftszeit unter der Telefonnummer 03831/2830204 an den zuständigen Sachbearbeiter oder unter der Telefonnummer 03831/ 28900 an das Polizeihauptrevier in Stralsund, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

