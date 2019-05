Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Horst (Gemeinde Sundhagen)

Stralsund (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 23.05.2019 kam es in Horst in der Gemeinde Sundhagen zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein PKW VW gegen 19:15 Uhr in der Dorfstraße nach rechts in Richtung Grundschule abbiegen und stieß dabei mit einem von rechts kommenden PKW Volvo zusammen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 39-jährige VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus der Gemeinde Sundhagen ergab einen Wert von 0,43 Promille. Im Krankenhaus Bartmannshagen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 39-Jährigen stellten die Beamten vom Polizeirevier Grimmen sicher, nachdem sie ihm zuvor die Weiterfahrt untersagt hatten. Die zuständige Führerscheinstelle erhält Kenntnis von dem Vorfall. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

