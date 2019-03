Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis bei einer Geschwindigkeitskontrolle festgestellt

Stralsund (ots)

Am Mittwoch, dem 20. März, führten Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund in der Karl-Marx-Straße in Stralsund in den Morgenstunden eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt 17 Fahrzeugführer überschritten im Frankenwall auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte in der einstündigen Kontrolle die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und müssen nun jeweils mit einer Geldbuße rechnen.

Bei einem der Temposünder handelte es sich um einen 59-jährigen Kia-Fahrer. Er war mit einer Geschwindigkeit von 48 km/h unterwegs und wurde deshalb gestoppt. Bei der Personalienaufnahme stellte sich heraus, dass der Stralsunder gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für ihn war die Fahrt an dieser Stelle beendet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle erhielt ebenfalls Kenntnis von dem Sachverhalt

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell