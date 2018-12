POL-HST: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Negast verletzt

Negast (ots) - Am heutigen Morgen, dem 06.12.2018, kam es in Negast zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin angefahren und dadurch schwer verletzt wurde. Sie wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 07:35 Uhr wie folgt: Die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia befuhr die Negaster Hauptstraße (B 194) aus Grimmen kommend in Richtung Stralsund. Auf Höhe der Hausnummer 51 kam es trotz der Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß mit einer 87-jährigen Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Die 87-Jährige stürzte zu Boden und wurde nach der Erstversorgung durch die eingesetzten Rettungskräfte ins Stralsunder Krankenhaus gefahren. Den Bremsvorgang der 44-Jährigen bemerkte eine dahinter fahrende 36-jährige Mazda-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw Dacia auf, sodass hier Sachschaden entstand. Verletzt wurden die Fahrerinnen augenscheinlich nicht.

Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

