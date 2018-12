POL-HST: Zwei zum Teil schwere Glätteunfälle in den Morgenstunden des 05.12.2018

Preetz (ots) - In den heutigen Morgenstunden des 05.12.2018 ereigneten sich im Bereich der Gemeinde Preetz, zwischen 07:30 und 08:30 Uhr, zwei Verkehrsunfälle, die auf Straßenglätte zurückzuführen waren. Dabei wurden zwei Frauen zum Teil schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 41-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan die Gemeindestraße von Krönnevitz nach Preetz. Gegen 07:45 Uhr verlor die Nissanfahrerin offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei vorliegender Straßenglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam mit ihrem Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum, überschlug sich im Anschluss mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei zog sich die 41-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf 5.000 Euro geschätzt. Der Pkw Nissan war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nur knapp 30 Minuten später ereignete sich ein weiterer glättebedingter Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin leichte Verletzungen davontrug. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 49-Jährige die Stralsunder Straße, von Schmedshagen kommend in Richtung Kreisverkehr der Landesstraße 213, als sie gegen 08:15 Uhr glättebedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Der Pkw kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bis er auf der angrenzenden Ackerfläche auf dem Dach zum Liegen kam. Die 49-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch im Anschluss zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich zurzeit auf zirka 10.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Polizeiinspektion Stralsund rät allen Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit entsprechend der Straßen- und Witterungsverhältnisse anzupassen. In der jetzigen Jahreszeit können die Straßen durch Laub und überfrierende Nässe rutschig sein. Auch sollte mit einem längeren Bremsweg bei Reif, Schnee, Eis und Glätte gerechnet werden. Insbesondere in Kurvenbereichen, auf Brücken, Bergkuppen, wenig befahrenen Straßen und in Waldbereichen sollte deshalb besonders vorsichtig gefahren werden. Dabei sollten sich die Verkehrsteilnehmer nicht ausschließlich auf die Außentemperaturanzeige ihres Fahrzeugs verlassen. Wer bei entsprechend glatten Straßen mit einem Pkw verunfallt, dessen Reifen nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (Winterbereifung), riskiert zu den möglichen Personen- und Sachschäden zudem ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und einen Punkt im Register des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell