POL-HST: Nachmeldung: Schwerverletzte Person nach Brand in einem Mehrfamilienhaus (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen auf Rügen (ots) - Am 04.12.2018, gegen 20:10 Uhr, kam es in Bergen auf Rügen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem eine 65-jährige Frau schwere Verbrennungen erlitt. Zur Ermittlung der Brandursache kam u.a. der Kriminaldauerdienst zum Einsatz. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4134490.

Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen konnten keine Anhaltspunkte für einen brandursächlichen technischen Defekt in der betreffenden Wohnung festgestellt werden. Vielmehr wird von einer fahrlässigen Brandstiftung der 65-Jährigen ausgegangen, durch einen augenscheinlich unsachgemäßen Umgang mit Zigaretten im Bett.

Der Gesamtschaden in der Wohnung wird gegenwärtig auf 1.000 Euro geschätzt.

Die 65-Jährige, die am gestrigen Abend zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Lübeck geflogen wurde, verstarb am frühen Morgen infolge ihrer schweren Verletzungen.

