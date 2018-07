POL-HST: Mehrere Durchsuchungen nach Hinweisen auf Betäubungsmittel

Barth/Ribnitz-Damgarten (ots) - Am vergangenen Wochenende fanden die Beamten der beiden Polizeireviere Barth und Ribnitz-Damgarten in mehreren Wohnungen Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien, die im Anschluss beschlagnahmt wurden. Gegen die jeweiligen Eigentümer dieser Gegenstände ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt das Polizeirevier Barth am Freitagvormittag, dem 06.07.2018, gegen 09:25 Uhr, den Hinweis eines Zeugen zum unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln in einem Wohnhaus in der Sundischen Straße in Barth. Im Rahmen von anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen, u.a. mittels eines Rauschgiftspürhundes, konnten mehrere Cannabisjungpflanzen sowie Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln in den betreffenden Räumlichkeiten des 28-jährigen Wohnungsinhabers gefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Am Samstag entdeckten die Beamten des Polizeirevieres Barth gegen 16:00 Uhr im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Kummerow Heide auf einem dortigen Grundstück Pflanzen in einem Blumenbeet, bei denen es sich dem Anschein nach um Hanfpflanzen handelte. Diese Pflanzen unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz, da aus ihnen Marihuana sowie Haschisch hergestellt werden kann. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde auf Anordnung dieser u.a. das zum Grundstück zugehörige Wohnhaus eines 52-Jährigen durchsucht, allerdings ohne weiteres Auffinden von zu beschlagnahmbaren Gegenständen. Die über 20 Pflanzen wurden im Anschluss aus dem Beet entnommen und insbesondere zur weiteren Untersuchung durch einen Sachverständigen beschlagnahmt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, da derzeit noch unklar ist, wem die Pflanzen gehören.

Im Rahmen eines gemeinsamen Polizei- und Rettungseinsatzes in einer Wohnung eines 35-Jährigen in der Richtenberger Straße in Ribnitz-Damgarten, am Samstag, gegen 15:00 Uhr, entdeckten die Beamten des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten diverse Betäubungsmittel sowie Konsumutensilien, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen forderte der 35-Jährige den Rettungsdienst selbstständig an, ließ die Einsatzkräfte jedoch zunächst nicht in die Wohnung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden später im Rahmen der durch das Amtsgericht Stralsund angeordneten Wohnungsdurchsuchung mehrere 100 Gramm Betäubungsmittel, darunter Marihuana sowie diverse für den Konsum von Betäubungsmittel benötigte Utensilien. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Auch gegen den 35-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

