POL-WOB: Fahrzeugdiebe aktiv - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Parkplatz an der K 114, Braunschweiger Straße 04.07.18, 06.30 - 17.00 Uhr

Im Laufe des Mittwoch wurde von einer Parkpalette eines VW Parkplatzes an der Kreisstraße 114 ein blau lackierte VW Golf R im Wert von rund 30.000 Euro entwendet. Vom Theaterparkplatz an der Braunschweiger Straße wurde im gleichen Tatzeitraum ein 14 Jahre alter Touran im Wert von 1.500 Euro entwendet. In beiden Fällen ereigneten sich die Diebstähle zwischen 06.30 Uhr und 17.00 Uhr. Die Polizeiwache nimmt Hinweise zu den Fahrzeugdieben unter Telefon 05361-46460 entgegen.

