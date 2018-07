POL-WOB: Unbekannte montieren Reifensatz ab - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Theodor-Heuss-Straße

Von einem drei Wochen alten VW Tiguan montierten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch alle vier Reifen ab. Die Räder haben einen Wert von 1.500 Euro, so der 52-jährige Besitzer. Der Wolfsburger hatte seinen Pkw gegen 20:00 Uhr am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße abgestellt und am Mittwochmorgen den Tiguan auf Steinen aufgebockt aufgefunden. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

