POL-WOB: 53-Jähriger zündelte im Polizeigewahrsam - 200 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heßlinger Straße 03.07.18, 15.50 Uhr

Zum Glück unverletzt blieb am Dienstagnachmittag ein 53 Jahre alter Wolfsburger, der im Polizeigewahrsam einsaß und eine Einwegdecke anzündete. Polizisten hatten bei einer vorgeschriebenen Überprüfung Qualm in der Zelle des Einsitzenden bemerkt. Daraufhin handelten die Beamten sofort, brachten den 53-Jährigen in Sicherheit und löschten die gerade aufkeimenden Flammen mit einem griffbereiten Feuerlöscher. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Der 53-Jährige war am Dienstagvormittag um 09.00 Uhr volltrunken auf einer Bank im Gebäude des Wolfsburger Hauptbahnhofs aufgegriffen worden. Da sich der 53-Jährige sich nicht mehr ohne fremde Hilfe fortbewegen konnte und dabei mehrmals drohte, von der Bank zu fallen, wurde der Hilflose zum Schutz seiner eigenen Person dem Polizeigewahrsam zugeführt. Mit einem bei der vorgeschriebenen Einlieferungsdurchsuchung nicht aufgefunden Feuerzeug gelang es dem 53-Jährigen nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte um 15.50 Uhr, eine Einwegdecke im Gewahrsam der Polizeidienststelle zu entzünden. Der 53-Jährige lehnte eine ärztliche Untersuchung ab und wurde danach wieder entlassen. Die Berufsfeuerwehr belüftete im Anschluss die betroffenen Räume im Gewahrsam mit Frischluft.

