POL-WOB: Ehmen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Ehmen, Ochsenkamp 03./04.07.18

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Ehmen erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch neben wenig Bargeld auch zwei Sonnenbrillen und zwei Handtaschen. Die Täter nutzten den Ermittlungen zufolge eine auf Kippe stehende Terrassentür für ihre Zwecke aus, während die Besitzer im Obergeschoss ihres Hauses schliefen. Erst am Morgen sei der Einbruch gleich aufgefallen. Die Tat habe sich nach 23 Uhr ereignet, so die Besitzer des Einfamilienhauses in der Straße Ochsenkamp weiter. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460.

