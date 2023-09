Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B104 zwischen Güstrow und Teterow

Güstrow/ B104 Anschlussstelle A19 (ots)

Gegen 11:15 Uhr ereignete sich auf der B104 auf Höhe der Anschlussstelle der Autobahn 19 ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Transporters sowie zweier PKW. Hierbei wurden 3 Personen leicht sowie eine Person schwer verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr die Fahrerin eines PKW die die B104 aus Richtung Güstrow kommend mit der Absicht auf die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin abzubiegen. Hierbei missachtete die Frau aus unbekannter Ursache die geltende Vorfahrt des entgegenkommenden Transporters. Ein beinahe frontaler Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte nicht verhindert werden. Ein weiteres Fahrzeug wurde nach dem Aufprall ebenfalls gestreift. Ein Verkehrsunfallermittler der Kriminalpolizei Güstrow befindet sich vor Ort im Einsatz, um die Maßnahmen der Unfallaufnahme zu unterstützen. Aufgrund der Stärke des Aufpralls waren die zwei hauptbeteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich, sodass diese abgeschleppt werden müssen. Aus diesem Grund sowie den Maßnahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Autobahnabfahrt in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Nach aktuellem Kenntnisstand sind im Rahmen des Unfallgeschehens zwei Frauen und ein Mann leicht verletzt worden. Die vermeintliche Fahrerin des Unfall verursachenden PKW ist schwerverletzt in das KMG Klinikum Güstrow gebracht worden. Angaben zum Alter bzw. Verletzungsbild der Beteiligten liegen nicht vor.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell