POL-GÜ: Polizeibericht - Stadt Güstrow

Verkehrsunfall - Gas und Bremse verwechselt

Am Freitagvormittag gegen 08:45 Uhr verwechselte der 84jährige Fahrer eines Toyota beim Einparken Gas und Bremse und touchierte dadurch drei parkende PKW. Eine Frau, die gerade hinter ihrem Fahrzeug stand, wurde dabei von ihrem PKW angeschlagen und leicht verletzt. Eine Einlieferung ins Krankenhaus war allerdings nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Gegen den 84jährigen wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde hinsichtlich einer Prüfung der Fahrtauglichkeit informiert.

Einbruch ins Büro der Volksolidarität

In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Volkssolidarität in der Hamburger Str. ein. Aus den Büros wurden mehrere Kameras und eine Geldkassette entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 03843/2660 entgegen genommen.

