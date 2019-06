Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: GPS-Module aus Landwirtschaftsmaschinen gestohlen

Güstrow (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden auf dem Gelände zweier Landwirtschaftsbetriebe in Ziesendorf bzw. Satow GPS-Module aus Landmaschinen entwendet. Der Schaden der durch den Diebstahl eines Moduls entsteht, beträgt bereits 15.000 Euro. In Ziesendorf waren jedoch gleich fünf Module ganz bzw. teilweise entwendet worden. Ein weiteres in Satow. Der Gesamtschaden der beiden Taten ist demnach bei etwa 85.000 anzusetzen. Da Landmaschinen gleichen Typs betroffen waren, ist ein Zusammenhang wahrscheinlich.

Die Kripo in Bad Doberan ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Hinweise zu Beobachtungen rund um die Landwirtschaftsbetriebe am Wochenende im Ziesendorfer Wiesenkoppelkamp bzw. der Satower Ahornallee werden dort unter Tel. 038203/560 entgegen genommen.

