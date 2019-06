Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brand in einem Haus in Gutow

Güstrow (ots)

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Goldberger Str. in Gutow gerufen. Bereits kurze Zeit nach ihrem Eintreffen hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen könnte der Brand in Zusammenhang mit der Befeuerung eines Ofens stehen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

