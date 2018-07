POL-GÜ: Blumenvase löst Brand aus

Rethwisch (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 14:40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Börgerender Str. in Rethwisch aus. Der Brandort befand sich auf der Terrasse eines Reihenhauses.

Nach den ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Glas einer Blumenvase die Sonnenstrahlen so verstärkte, dass ein hinter der Vase befindlicher Abfallsack entzündet wurde. Anschließend griff der Brand auf Holzdielen, Sonnenschirm und Bereiche der Hauswand über. Ein Nachbar und die Feuerwehr löschten den Brand bei dem etwa 1000 Euro Sachschaden zu verzeichnen waren.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

In diesem Fall kleine Ursache - große Wirkung. Also auch solche Effekte sollte man bedenken. Hier gings gerade noch glimpflich ab.

