POL-HRO: Sicher unterwegs bei Schnee und Eis

Rostock (ots)

Im Zeitraum von gestern zu heute wurden bisher insgesamt vier Unfälle wegen Glätte durch die Polizei registriert. Die Fahrzeuge kamen durch glatte Straßenflächen ins Rutschen und konnten nicht mehr rechtzeitig anhalten. Darunter ein Vorfall in Dierkow, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, der sich am 9. Februar um 12:35 Uhr ereignete. Die 32-jährige deutsche Fahrerin eines Hyundai fuhr auf der Hinrichsdorfer Straße in Richtung Dierkower Kreuz. Sie ordnete sich in die Rechtsabbiegerspur ein. Hinter ihr fuhr die 44-jährige deutsche Fahrerin eines Fiat, dahinter der 30-jährige deutsche Fahrer eines Transporters. Als die Ampelschaltung auf gelb wechselte, bremsten alle Fahrzeuge, wobei der Transporter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und sich auf die anderen Pkw aufschob. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Die weiteren Beteiligten wurden nicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Zusammen beläuft sich dieser auf ca. 8.000EUR.

Die Polizei weist darauf hin, die eigene Geschwindigkeit den derzeitigen winterlichen Wetterverhältnissen anzupassen. Unterschätzen Sie besonders bei Schnee und Eis nicht Ihren Bremsweg. Bei einer schneebedeckten Fahrbahn sollte das Tempo im Vergleich zu trockenen Strecken halbiert werden, damit der Bremsweg unverändert bleibt. Bei Eisflächen verringern Sie das Tempo um ca. 70 Prozent. Halten Sie darüber hinaus Abstand zu anderen VerkehrsteilnehmerInnen und fahren Sie vorausschauend, damit Sie früh reagieren können, sollte beispielsweise das vorausfahrende Fahrzeug bremsen.

Auch beim Fahren mit dem Fahrrad sollten Sie jetzt besonders vorsichtig sein und bedenken, dass Sie durch Schnee und Eis schnell wegrutschen können. Tragen Sie zu Ihrem Schutz einen Fahrradhelm und vermeiden Sie damit schwere Kopfverletzungen durch einen Sturz. Wenn die Witterungsverhältnisse es nicht zulassen, steigen Sie besser auf öffentliche Verkehrsmittel oder andere Alternativen um.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell