Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall in der Rostocker Straße - Unfallbeteiligte Radfahrerin wird gesucht

Wismar (ots)

Am 29. August ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Rad- und Gehweg der Rostocker Straße auf Höhe der Hausnummer 12. Gegen 17:15 Uhr prallten dort eine 81-jährige Frau und eine ihr aus Richtung Molkerei entgegenkommende Radfahrerin zusammen. Die ältere Dame stürzte und zog sich Verletzungen zu. Die Radfahrerin hielt an und kümmerte sich zusammen mit einem vor Ort anwesenden älteren Ehepaar um die Seniorin. Nach Auskunft der Verletzten habe sie sich am Unfallort noch mit der Radlerin unterhalten. Anschließend habe man sich verabschiedet ohne die Personalien auszutauschen. Die Radfahrerin setzte ihren Weg in Richtung Zentrum fort und die Seniorin machte sich auf den Heimweg.

Das Polizeihauptrevier Wismar wurde einen Tag später über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und nahm eine Unfallanzeige auf. Die Polizei bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannte Radfahrerin geben können, sich in der hiesigen Dienststelle unter der 03841/2030 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell