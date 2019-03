Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Lkw-Unfälle infolge des Sturms - Fahrer blieben unverletzt

Wendisch Rambow / Löwitz (ots)

Am 11. März, 08:45 Uhr, kam ein Sattelzug, der die B 106 in Richtung Wismar befuhr, nahe dem Abzweig Wendisch Rambow rechts von der Straße ab und beschädigte 18 Felder einer dort vorhandenen Leitplanke. Nach Angaben des 22-jährigen Fahrers, habe er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollen, dessen Plane bei dem windigen Wetter seitlich hochgeschlagen sei. An Lkw und Leitplanke entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Nur ca. eine Stunde später wurde die Polizei in Gadebusch über einen weiteren Verkehrsunfall mit einem Lkw informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Fahrzeug von einer Windböe erfasst und von der Fahrbahn gedrückt. Dabei touchierte das Gefährt eine Leitplanke. An der B 104, Abzweig Löwitz, eingetroffen, nahmen die Beamten den Verkehrsunfall auf. Während an der Leitplanke kein Schaden festgestellt werden konnte, wies der Lkw leichte Beschädigungen auf.

