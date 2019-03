Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Garagenaufbrüche in Schönberg

Schönberg (ots)

In der Nacht vom 05. zum 06. März brachen unbekannte Täter mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in Schönberg, Ernst-Barlach-Straße, gewaltsam auf. Entwendet wurde ein roter Rasentraktor ohne Mähwerk. Ob und in welchem Umfang die Täter dort weitere Gegenstände mitnahmen, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei untersuchte den Tatort und sicherte Spuren.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7220 zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell