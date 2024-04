POL-LWL: Brand in Gartenanlage

Plau am See (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der B 191 bei Plau sind am späten Freitagvormittag drei Autoinsassen verletzt worden, zwei davon schwer. Beide Fahrzeuge prallten an einer Einmündung zusammen, wobei ein 75-jähriger Autofahrer so schwer verletzt wurde, dass er wenig später mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden ...

