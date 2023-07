Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei stellte alkoholisierten Autofahrer fest

Crivitz (ots)

In Crivitz hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer festgestellt. Zunächst wurde der Polizei ein Autofahrer mit auffälliger Fahrweise in Richtung Innenstadt gemeldet. Wenig später stellte die Polizei, den besagten PKW Opel an der Wohnanschrift des Fahrers fest. Der vermeintliche Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 2,55 Promille auf. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell