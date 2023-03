Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW kommt vermutlich aufgrund von Straßenglätte von Fahrbahn ab

Ganzlin (ots)

In Retzow bei Ganzlin ist am Montagmorgen kurz nach 07 Uhr ein PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 36-jährige Autofahrerin verletzte sich dabei leicht. Sie wurde wenig später zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Vermutlich hatte die Fahrerin aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über ihr Auto verloren. An dem erheblich beschädigten PKW entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Unfallauto, ein SUV, ist später abgeschleppt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden.

