Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 28-Jähriger nach räuberischem Diebstahl vorläufig festgenommen

Ludwigslust (ots)

Nach dem Diebstahl von Sonnenbrillen und E-Zigaretten ist ein 28-jähriger Mann am Mittwoch in Ludwigslust vorläufig festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittag im Ludwigsluster Bahnhofsgebäude. Der 28-Jährige soll zunächst aus den Auslagen eines Geschäfts mehrere Sonnenbrillen und E-Zigaretten im Gesamtwert von über 80 Euro gestohlen und das Diebesgut dann in seinen Rucksack verstaut haben. Er wurde durch eine Verkäuferin dabei beobachtet, die ihn daraufhin zur Rede stellte. Die Sonnenbrillen gab der Tatverdächtige nach dem Einschreiten von Zeugen schließlich heraus, jedoch kam es in weiterer Folge zu einem Gerangel, bei dem die Verkäuferin leicht verletzt wurde. Der 28-Jährige riss sich anschließend los. Da ihm der Fluchtweg durch Zeugen versperrt wurde, entkam er durch ein Fenster. Allerdings konnte er wenig später im Zuge der Fahndung durch die Polizei unweit des Tatortes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des wohnungslosen Mannes fand die Polizei die zuvor gestohlenen E-Zigaretten. Gegen den aus Bulgarien stammenden Beschuldigten wir nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

