POL-LWL: Korrekturmeldung: Mann bedroht und beleidigt Polizisten

Dömitz (ots) - Am Montagabend kam es in Dömitz zu teils starken Unwettererscheinungen. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei durch die Leitstelle der Feuerwehr über einen heftigen lokalen Sturm informiert. Es soll bereits zu Straßensperrungen des Stadtbereichs gekommen sein. In der Ortslage wurden zahlreiche heruntergefallene Äste, umgestürzte Bäume und beschädigte Autos festgestellt. Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um einen bessere Übersicht der Lage zu ...

