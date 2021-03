Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt gegen Fahrer und Beifahrer von LKW wegen Fälschung und Diebstahl

Ludwigslust / Stolpe (ots)

Fahrer und Beifahrer eines LKW stehen im Verdacht, Dieselkraftstoff aus zwei Lastautos an der BAB 14 bei Ludwigslust gestohlen zu haben. Zudem haben sie den digitalen Fahrtenschreiber ihrer Fahrzeuges manipuliert. Einer Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe war am frühen Samstagmorgen auf der BAB 14 nahe des Autobahnkreuzes Schwerin ein mit zwei Personen besetzter LKW aufgefallen, der anschließend zunächst wegen eines defekten Rücklichtes kontrolliert wurde. Dabei fiel den Polizisten eine mobile Dieselpumpe in der Fahrerkabine auf, die augenscheinlich gerade erst benutzt wurde. Zudem fanden sich zahlreiche frische Dieselflecken an der Fahrzeugkarosserie. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass rund 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem LKW gestohlen wurden, der auf einem nur wenige Kilometer entfernten Parkplatz stand. Der betreffende Fahrer schlief zu diesem Zeitpunkt und hatte den Vorfall zunächst nicht bemerkt. Wenig später meldete sich ein weiterer LKW- Fahrer, aus dessen Fahrzeug 600 Liter Kraftstoff fehlten. Die Polizei vermutet, dass die 29 und 35 Jahre alten Tatverdächtigen mit den Diebstählen in Verbindung stehen und erstattete gegen die beiden Rumänen Strafanzeige wegen Diebstahls. Bei der weiteren Kontrolle des LKW stellte die Polizei dann eine technische Manipulation am digitalen Fahrtenschreiber des Fahrzeuges fest. Dadurch zeichnete das Gerät ungenaue bzw. falsche Daten, beispielsweise zur gefahrenen Geschwindigkeit, auf. Beide gaben anschließend zu, das Gerät manipuliert zu haben, worauf die Polizei wegen dieses Delikts eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro gegen die beiden Tatverdächtigen erhob.

