POL-LWL: Verwirrten Mann nach mehreren Straftaten in psychiatrische Klinik eingewiesen

Parchim (ots) - Nach insgesamt drei Straftaten hat die Polizei in Parchim am Sonntag einen verwirrten Mann vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige soll zunächst eine Parkbank und dann einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt haben. Wenig später soll er versucht haben, eine vorbeikommende Passantin mit einer noch unbekannten Flüssigkeit aus einer Flasche zu bespritzen. Dabei soll der Mann auch ein Feuerzeug entzündet haben. Zum Ausbruch eines Feuers kam es nicht. Die Passantin blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen leichten Schock. Die hinzugezogene Polizei, die den Beschuldigten kurz darauf in Tatortnähe feststellte, nahm den 32-jährigen Mann mit Migrationshintergrund anschließend in Gewahrsam. Zudem hat die Polizei Ermittlungen gegen den in der Region lebenden Mann wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung eingeleitet. Der 32-Jährige wurde am Montag amtsärztlich untersucht. Er wird heute noch in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

