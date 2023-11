Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gesunkene Kutter auf der Unterwarnow in Rostock

Rostock (ots)

Am Morgen des 18.11.2023 erhielt die Wasserschutzpolizei Rostock die Meldung, dass an einem Vereinsanleger in Schmarl-Dorf über Nacht ein Fischkutter gesunken ist. An Bord befanden sich circa 100 Liter Dieselkraftstoff und 1,5 Liter Hydrauliköl. Durch austretende Betriebsstoffe kam es zu einer Gewässerverunreinigung in weiten Teilen der Marina Schmarl und am angrenzenden Anleger Schmarl. Die Verunreinigung wurde durch die zuständige Umweltbehörde als bekämpfungsfähig eingestuft. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung brachte die Berufsfeuerwehr Rostock eine Sorbnetzsperre um den Havaristen aus.

Bereits am 17.11.2023 war ein Angelkutter im Stadthafen Rostock gesunken. Hier befanden sich circa 1.200 Liter Dieselkraftstoff an Bord. Durch austretende Betriebsstoffe kam es hier ebenfalls zu einer Gewässerverunreinigung. Aufgrund der andauernden Umweltgefährdung entschieden das Hafenamt Rostock und die zuständige Umweltbehörde das Öhlwehrschiff "Flunder" in den Einsatz zu bringen. Mittels Sorbnetz- und Festkörpersperren wurde ein zweistufiger Sperrenschirm errichtet und die verunreinigte Wasseroberfläche mit Skimmern gereinigt. Um den weiteren Austritt von Kraftstoff zu verhindern, wurden die Entlüftungsleitungen der Tanks durch den Einsatz von Tauchern verschlossen.

Die Ursachen der Schiffsuntergänge und die Schadenshöhen sind Gegenstand der jeweiligen Ermittlungen der Wasserschutzpolizei. Entsprechende Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung wurden eingeleitet.

Hinweise und Beobachtungen zu den Ereignissen nimmt die Wasserschutzpolizei Rostock unter der Telefonnummer 0381/12704-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

PHK Meinshausen

Streifendienstleiter WSPI Rostock

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell