Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern: Flüchtiger Strafgefangener in Montenegro festgenommen

Rampe (ots)

Ein 26-jähriger Patient der Psychiatrie für Strafgefangene in Rostock, dem am 3. Juni 2026 während eines begleiteten Ausgangs die Flucht gelungen war, ist einen Monat später in Montenegro festgenommen worden.

Unmittelbar nach der Flucht wurden umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern eingeleitet, die zunächst jedoch ohne Erfolg blieben. Im Zuge der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte unmittelbar nach seiner Flucht von Rostock nach Serbien abgesetzt hat. Dort versuchte er seinen Aufenthaltsort zu verschleiern.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die für die Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe und angeordneten Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wegen Handeltreibens mit Betäubungs- und Arzneimitteln u. a. zuständig ist, und der Zielfahndung des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern konnte anschließend seine Weiterreise nach Montenegro festgestellt werden. Ermittlungen führten die Behörden schließlich zu einem Hotel in der Stadt Cetinje, in dem sich der 26-Jährige deutsche Staatsbürger gemeinsam mit seiner Freundin aufhielt. Am 3. Juli 2026 wurde der Gesuchte durch die montenegrinische Polizei festgenommen.

Die Auslieferung nach Deutschland soll zeitnah erfolgen, damit der 26-Jährige wieder der Unterbringung zugeführt werden kann.

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