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Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Gemeinsame Pressemitteilung der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige GmbH, des DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern zum Projekt MERP

LKA-MV: Gemeinsame Pressemitteilung der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige GmbH, des DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern zum Projekt MERP
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Rampe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der DRF Stiftung Luftrettung 
gemeinnützige GmbH, des DRK-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern:

Start der Realisierungsphase des durch die DRF Stiftung Luftrettung 
geförderten Projekts "MERP" (Medizinische Einsatztaktik von 
Rettungsdienst und Polizei) zur Verbesserung der medizinischen 
Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdienst bei herausragenden 
polizeilichen Einsatzlagen am 20.07.2026.

Polizeiliche Einsatzlagen mit einer hohen Gefährdungslage, in denen 
medizinisches Personal zur Versorgung von schwerverletzten Personen 
nicht unmittelbar zum Einsatz kommen kann, sind glücklicherweise 
selten. Dennoch ergeben sich für Einsatzkräfte daraus besondere 
Risikofaktoren.

In den letzten Jahren hat sich die weltweite sowie auch landesweite 
Sicherheitslage stark verändert. Terrorismus, Amoktaten, hybride 
Bedrohungen und Sabotage stellen die Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS) vor besondere Herausforderungen. 

Vernetzte Zusammenarbeit in besonderen Einsatzlagen:
Vor diesem Hintergrund sollen Polizei, Rettungsdienst, Luftrettung 
und Katastrophenschutz enger verzahnt und organisatorische wie 
medizinische Abläufe einsatztaktisch aufeinander abgestimmt werden. 
Ziel ist es, dass die "Räder Polizei und Rettungsdienst 
ineinandergreifen". Das gilt vor allem in Lagen, in denen der 
Rettungsdienst aus Gründen der Eigensicherung nicht sofort tätig 
werden kann, wie zum Beispiel bei einem Amoklauf eines bewaffneten 
Täters in einem Einkaufszentrum oder einer Schule. Schwerverletzte 
können in einem solchen Fall vor Ort nicht durch die Rettungskräfte 
behandelt werden, so lange der oder die Täter nicht festgenommen und 
die Gefahrenlage durch die Polizei bereinigt wurde. 

Die medizinische Erstversorgung erfolgt in diesen Lagen durch 
Polizeikräfte, insbesondere durch die Rettungssanitäter der 
Landespolizei sowie durch die Einsatzsanitäter der Spezialeinheiten 
des Landeskriminalamts (LKA). Die Verletzten werden im Anschluss 
entweder aus dem Gefahrenbereich verbracht und an den regulären 
Rettungsdienst übergeben oder dieser übernimmt - nach endgültiger 
Beseitigung der Gefahrenlage - die Versorgung im inneren Einsatzraum.

Das Projekt "MERP" knüpft genau hier an. Unter Koordinierung des LKA 
Mecklenburg-Vorpommern wird ein Qualifizierungs  und 
Kooperationsprojekt mit den Projektpartnern DRF Stiftung Luftrettung 
gemeinnützige GmbH (DRF Luftrettung) und dem DRK-Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. (DRK-Landesverband) umgesetzt, das die 
medizinische Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdienst optimal 
auf solche polizeilichen Einsatzlagen abstimmt. Der DRK-Landesverband
und die DRF Luftrettung unterstützen als fachliche Partner mit ihrer 
Erfahrung und Expertise in der präklinischen Notfallversorgung, im 
Katastrophenschutz und in der Ausbildung - sowohl am Boden als auch 
in der Luft. Als Teil der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sind sie 
ein wichtiges Bindeglied für eine aufeinander abgestimmte 
medizinische Einsatztaktik und tragen Sorge dafür, dass im Ernstfall 
jede Kraft weiß, wofür sie einsteht. 

Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren und läuft bis Ende 
Februar 2028. 

Klares Projektziel mit fundierten Ergebnissen für alle 
Projektbeteiligten:
Ziel des durch die DRF Stiftung geförderten Projekts ist die 
Verbesserung der Zusammenarbeit von Rettungsdienst und Polizei in 
einem miteinander verzahnten standardisierten Hilfeleistungssystems.

Dieses Ziel soll erreicht werden u. a. über 
-	die Aus  und Fortbildung der Polizei über die reguläre Erste Hilfe 
Ausbildung hinaus (taktische Erstversorgung),
-	die Aus  und Fortbildung von Rettungsdienst, Luftrettung und 
Katastrophenschutz durch Workshops und gemeinsame Trainings,
-	die Entwicklung von Leitlinien, Handlungsempfehlungen bzw. SOPs 
(Standard Operation Procedures) für die Polizei mit Nutzung durch 
Rettungsdienst und Katastrophenschutz,
-	die Durchführung einer gemeinsamen, realitätsnahen Abschlussübung 
zu einer polizeilichen Einsatzlage mit medizinischem Schwerpunkt 

Die Abschlussübung wird den Höhepunkt des Projekts darstellen. Die 
Übung wird sich an einer realen Bedrohungslage orientieren und im 
geschützten Rahmen zeigen, wie gut die neu geschaffenen Abläufe 
greifen. Die Ergebnisse dieser Übung werden fachlich ausgewertet, um 
Stärken sichtbar zu machen und Verbesserungspotenziale klar zu 
benennen. Auf diese Weise entsteht ein Lernkreislauf, der über den 
Projektzeitraum hinaus wirken soll. 

Darüber hinaus wird während des Projekts, in den Workshops, ein 
besonderes Augenmerk auf realitätsnahe Trainings (Notfalldarstellung,
Einsatzmaterial, Szenarien) sowie einen intensiven 
organisationsübergreifenden Austausch und Netzwerkbildung gelegt. 

Gemeinsam legen DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige GmbH, 
DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. und LKA MV mit Beginn 
der Realisierungsphase des Projekts am 20.07.2026 den Grundstein für 
einen gegenseitigen Lern- und Qualifizierungsprozess, kooperativ und 
über Organisationsgrenzen hinweg, innovativ und zukunftsorientiert, 
zum Nutzen aller. 

Ansprechstellen bei den Projektbeteiligten: 
DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige GmbH
Rita-Maiburg-Straße 2
70794 Filderstadt
Tel.: 0711-7007 2205
presse@drf-luftrettung.de

DRK-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Bereichsleitung Nationale Hilfsgesellschaft
Wismarsche Strasse 298
19055 Schwerin
Tel.: 0385/5914712
t.powasserat@drk-mv.de

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 
Direktionsbüro - Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Tel.: 03866-64 8700 / 8702
presse@lka-mv.de

Bildhinweis: 
Quelle Bild 1: Notfallrettung - Kreisverband Wolfach e.V. (https://ww
w.kv-wolfach.drk.de/start/angebote/rettungsdienst/notfallrettung.html
)
Quelle Bild 2: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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