Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Einladung zum Digitalen Elternabend des LKA MV, der LAKOST MV und DKBS LV MV: "Digitale Welt - echtes Risiko"

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Rampe (ots)

Das Landeskriminalamt MV, die Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV sowie der Kinderschutzbund, Landesverband MV e.V., laden zu einem Online-Elternabend ein, der Einblicke in die Chancen und Risiken der digitalen Medienwelten gibt.

Termin:

28.05.2026

18:00 bis 19:30 Uhr

Online

Die Teilnahme ist kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Soziale Netzwerke, Klassenchats oder Gaming-Plattformen gehören längst selbstverständlich zum Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Eltern stehen dabei häufig vor der Herausforderung, Chancen und Risiken richtig einzuordnen und ihre Kinder sicher zu begleiten.

Der Online-ELTERN.abend möchte Interessierte dabei unterstützen, digitale Lebenswelten besser zu verstehen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Kinder aufmerksam, sicher und stärkenorientiert zu begleiten.

Mit dabei sind erneut Christian Krieg von der LAKOST MV zum Thema Geschlechterrollen und Klischees in Social Media sowie Martin Bölter vom Landeskriminalamt MV zu Täterstrategien, Cybergrooming und Handlungsempfehlungen für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Ergänzt wird das Programm durch Maria Dahlke-Wöhle und Cornelia Harder vom Kinderschutzbund MV. Unter dem Schwerpunkt "Zuhören, stärken, schützen - Kinder im digitalen Raum begleiten" geben sie praxisnahe Impulse für einen vertrauensvollen und stärkenden Umgang mit Kindern im digitalen Alltag.

Die Teilnahme ist über den Link

https://us06web.zoom.us/j/86034818089

bzw. per QR-Code auf dem Flyer möglich.

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