Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Kollision zwischen Pkw und Traktorgespann in Pantelitz (LK V-R)

Barth (ots)

Am heutigen Dienstagabend (21.07.2026) ereignete sich gegen 18:30 Uhr im Viersdorfer Weg in Pantelitz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand beabsichtigte eine 32-jährige deutsche Autofahrerin, mit ihrem VW von einem Grundstück auf die Fahrbahn einzubiegen. Hierbei übersah sie offenbar ein vorfahrtberechtigtes Traktorgespann der Marke John Deere, das mit zwei Anhängern den Viersdorfer Weg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 32-jährige Pkw-Lenkerin als auch der 55-jährige deutsche Fahrer des Gespanns blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt rund 350.000 Euro geschätzt wird. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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