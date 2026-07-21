Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand eines Spezialfahrzeugs in Dierhagen (LK V-R)

Dierhagen (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (21.07.2026) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz nahe der Landesstraße 21 bei Dierhagen. Aufgrund eines technischen Defekts geriet dort ein landwirtschaftliches Spezialfahrzeug in Brand. Das betroffene Raupenfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt mit Mulcharbeiten im Schilfgürtel ausgelastet. Als das Feuer an der Arbeitsmaschine ausbrach, reagierten die Insassen geistesgegenwärtig. Sie konnten das Fahrzeug rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Brandbekämpfung durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Ribnitz-Damgarten und Klockenhagen gestaltete sich aufgrund des unwegsamen und abgelegenen Geländes äußerst schwierig. Die Einsatzkräfte mussten die Löschmaßnahmen unter anderem von der Wasserseite aus unterstützen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L21 im betroffenen Bereich halbseitig gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird polizeilich auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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