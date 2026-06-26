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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei warnt vor Lebensgefahr durch Hitze: Eingeschlossener Mann aus Transporter gerettet

BAB 20/Riedbruch Nord (ots)

Am gestrigen Donnerstag (25. Juni 2026) gegen 11:30 Uhr erhielt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen einen Notruf von einem 22-jährigen Deutschen, der auf dem Rastplatz Riedbruch Nord in seinem Transporter eingeschlossen war.

Der Mann hatte sich nach eigenen Angaben zum Ausruhen in den Laderaum seines Transporters gelegt. Währenddessen fiel die Hecktür zu und ließ sich von innen nicht mehr öffnen. Da sich im Laderaum weder Fenster noch eine andere Fluchtmöglichkeit befanden, war der Mann eingeschlossen. Glücklicherweise hatte er sein Mobiltelefon dabei und setzte den Notruf ab.

Die eingesetzten Polizeibeamten öffneten das Fahrzeug und befreiten den Mann. Bereits beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass sich der Fahrzeugführer aufgrund der hohen Temperaturen in einer körperlich belastenden Situation befand. Bei einer Außentemperatur von etwa 25 Grad stand das Fahrzeug in der prallen Sonne. Im Laderaum herrschten bereits deutlich höhere Temperaturen, die Atemluft bis auf ein Minimum reduziert und spürbar aufgeheizt. Der Mann war stark verschwitzt und litt bereits unter Atemnot. Zum Glück blieb der Vorfall ohne schwerwiegende gesundheitliche Folgen.

Die Polizei nimmt diesen Einsatz zum Anlass, eindringlich auf die Gefahren hoher Temperaturen hinzuweisen. 

   - Bereits nach kurzer Zeit können sich Fahrzeuge - insbesondere in
     der Sonne - auf lebensgefährliche Temperaturen aufheizen.
   - Auch bei vermeintlich milden Außentemperaturen steigen die 
     Temperaturen im Fahrzeuginneren innerhalb weniger Minuten 
     drastisch an.
   - Vermeiden Sie es, sich zum Schlafen oder Ausruhen in 
     geschlossenen Fahrzeugen oder Laderäumen aufzuhalten.
   - Sorgen Sie bei längeren Fahrten für regelmäßige Pausen, 
     ausreichend Flüssigkeitszufuhr und möglichst schattige 
     Aufenthaltsorte.
   - Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere unbeaufsichtigt in 
     Fahrzeugen zurück - auch nicht für wenige Minuten.
   - Sollten Sie eine hilflose Person oder ein Tier in einem 
     überhitzten Fahrzeug bemerken, verständigen Sie umgehend den 
     Notruf 110.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die derzeit anhaltende Hitze ernst zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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