Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B271

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, gegen 08:40 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Neuberg/B271 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 83-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz SLK befuhr die B271 aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet Bruch. Ein 59-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Zufahrt Neuberg aus Richtung Mannheimer Straße kommend und wollte auf die B271 in Fahrtrichtung Wachenheim einfahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Ford Fiesta sowie seine Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Mercedes blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 5.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Abschleppmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und teilweisen Sperrungen im Bereich der B271. Die Verkehrsregelung erfolgte zeitweise durch die eingesetzten Polizeibeamten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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